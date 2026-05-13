鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-13 12:49

微程式 (7721-TW) 今 (13) 日宣布，與美國合作夥伴 Rollingtrans 正式展開策略合作的五年計畫，共同推動美國電子紀錄器 (ELD) 的 AI 智能升級與商務拓展，歷時 18 個月開發的 AI 版 ELD 已在今年第一季進行第一階段的訂單交付，展望後市，公司看好，此次策略合作將推動美國市場業務成長。

微程式指出，ˇ此次合作公司將以既有車聯網系統整合、軟體平台與資料服務的研發能力，結合 Rollingtrans 在美國車隊客戶、通路與在地營運經驗，快速切入北美市場，拓展海外營收來源，提升公司中長期成長動能。

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微程式表示，美國商用車隊對合規管理與營運效率的需求持續升溫，ELD 已從「合規裝置」轉變為車隊管理的重要數位演算基座，進而延伸至車輛調度、維保、油耗與行為分析等大數據分析應用，進而帶動車隊管理的長期訂閱與加值服務全方位的機會。透過本次合作，雙方將在產品、交付與市場拓展上緊密協作，提供車隊更完整、可擴充的智能解決方案，建立長期客戶黏著度。

電子行車紀錄裝置 (ELD) 之需求，建立於美國聯邦汽車運輸安全管理局 (FMCSA) 明確之法規基礎上。依規定，多數須記錄駕駛工時與勤務狀態 (RODS) 之商用車駕駛與承運業者，原則上皆須使用合規之 ELD，僅於少數情況，如短途營運，得適用例外。

在路邊檢查與定時稽核機制下，未依規定使用 ELD 將面臨罰則、停駛風險及經營中斷，進而提高整體運營成本。因此，ELD 已由法規遵循工具，轉化為車隊營運不可或缺之基礎設施，形成具長期性與韌性之剛性需求。

就市場規模而言，全美商用卡車約 1,430 萬輛，承擔約 73% 貨運價值與 65% 貨運重量，顯示公路運輸於經濟體系之核心地位。在此基礎上，ELD 不僅具高度滲透潛力，更是車隊數位化之關鍵入口。

因此，ELD 市場兼具法規驅動與營運升級雙重動能。微程式資訊認為，透過 ELD 可延伸發展車聯網與數據服務，以訂閱制商業模式，建立長期穩定成長曲線。

本次微程式與 Rollingtrans 的合作聚焦三大方向，包含產品平台 AI 升級整合、美國本地服務及共同拓展商機。微程式以軟體平台開發、資料服務與系統整合能力，支援 ELD 的功能升級與可擴充架構。Rollingtrans 長期深耕美國交通運輸市場，有豐厚長期客戶服務、通路與營運經驗。

在此基礎之上微程式可協助加速服務部署、教育訓練與售後支援，縮短導入週期、提升客戶滿意度，提高在地化交付與服務能力。另外雙方也將針對隊客戶與合作通路進行聯合行銷與商務開發，擴大市場滲透與品牌能見度。

微程式資訊指出，與 Rollingtrans 的合作不僅是美國市場布局的重要里程碑，也有助於公司建立可複製的海外營運模式：一方面透過在地合作夥伴加速商務落地，另一方面以平台化研發提升產品迭代效率，逐步累積北美市場客戶案例，強化國際市場規模化拓展。