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鉅亨速報 - Factset 最新調查：賽門物業集團(SPG-US)EPS預估上修至6.59元，預估目標價為207.00元

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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對賽門物業集團(SPG-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.46元上修至6.59元，其中最高估值7.59元，最低估值5.94元，預估目標價為207.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.59(7.59)7.848.157.46
最低值5.94(5.94)6.226.776.91
平均值6.69(6.65)6.917.327.19
中位數6.59(6.46)6.777.037.19

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值71.72億74.30億70.53億73.51億
最低值60.40億63.03億65.68億73.51億
平均值64.60億67.20億68.30億73.51億
中位數64.40億66.82億68.49億73.51億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS6.236.696.957.555.65
營業收入51.15億52.91億56.59億59.64億63.65億

詳細資訊請看美股內頁：
賽門物業集團(SPG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSPG

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