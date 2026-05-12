鉅亨速報 - Factset 最新調查：賽門物業集團(SPG-US)EPS預估上修至6.59元，預估目標價為207.00元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對賽門物業集團(SPG-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.46元上修至6.59元，其中最高估值7.59元，最低估值5.94元，預估目標價為207.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.59(7.59)
|7.84
|8.15
|7.46
|最低值
|5.94(5.94)
|6.22
|6.77
|6.91
|平均值
|6.69(6.65)
|6.91
|7.32
|7.19
|中位數
|6.59(6.46)
|6.77
|7.03
|7.19
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|71.72億
|74.30億
|70.53億
|73.51億
|最低值
|60.40億
|63.03億
|65.68億
|73.51億
|平均值
|64.60億
|67.20億
|68.30億
|73.51億
|中位數
|64.40億
|66.82億
|68.49億
|73.51億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|6.23
|6.69
|6.95
|7.55
|5.65
|營業收入
|51.15億
|52.91億
|56.59億
|59.64億
|63.65億
詳細資訊請看美股內頁：
賽門物業集團(SPG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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