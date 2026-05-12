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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對森科能源公司(SU-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.56元上修至6.79元，其中最高估值8.17元，最低估值2.46元，預估目標價為73.44元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.17(8.17)
|6.95
|8.52
|6.36
|最低值
|2.46(2.46)
|3
|3.88
|5.57
|平均值
|6.25(6.16)
|5.04
|5.9
|5.88
|中位數
|6.79(6.56)
|5.22
|5.79
|5.7
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|484.18億
|428.09億
|441.93億
|426.16億
|最低值
|344.12億
|324.20億
|333.62億
|379.88億
|平均值
|427.88億
|384.57億
|400.25億
|403.02億
|中位數
|444.71億
|388.66億
|410.61億
|403.02億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.21
|5.02
|4.70
|3.45
|3.47
|營業收入
|312.12億
|448.10億
|363.73億
|370.00億
|350.02億
詳細資訊請看美股內頁：
森科能源公司(SU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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