鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)EPS預估下修至0.48元，預估目標價為232.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.69元下修至0.48元，其中最高估值5.42元，最低估值-3.96元，預估目標價為232.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.42(5.42)10.39.839.81
最低值-3.96(-3.96)-1.061.61.3
平均值1.01(1.12)4.966.536.52
中位數0.48(0.69)5.017.098.45

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值77.60億102.39億98.18億107.99億
最低值53.82億60.57億57.54億53.93億
平均值61.49億76.38億84.51億89.87億
中位數60.57億72.90億85.10億98.78億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS14.26-11.810.4010.424.85
營業收入78.39億31.94億31.08億65.64億71.81億

詳細資訊請看美股內頁：
Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCOIN

相關行情

台股首頁我要存股
Coinbase Global Inc - Class A204.9264-5.39%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty