〈焦點股〉大同Q1虧損收斂至0.98億每股虧損0.05元 股價走軟失守30元

大同 ( 2371-TW ) 公告第一季財報，由於去年底一次性認列賠償損失，因此虧損較去年第四季收斂，第一季虧損 0.98 億元，每股虧損 0.05 元，拖累大同今 (13) 日股價走軟，失守 30 元。

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大同第一季營收表現亮眼，主要受惠電力事業群銷售規模持續擴張，加上電子代工事業新產品銷售成長，推升第一季營收達 114.88 億元，寫近 8 年以來同期新高。不過受到中國華映案去年遭中國法院判賠 人民幣 30.29 億元 (約 新台幣 131 億元) 影響，第一季仍然呈現虧損。

另外，大同也公告，擬以現金增資及投資公司股權作價方式，增資子公司大同全球控股公司，預計投入金額為 27.25 億元，包括現金增資 2.25 億元，以及以持有的子公司大同美國電機、大同日本、大同泰國、大同永續發展新加坡控股的股權價值，約 25 億元，分階段進行增資。