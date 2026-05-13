〈焦點股〉大同Q1虧損收斂至0.98億每股虧損0.05元 股價走軟失守30元
鉅亨網記者劉玟妤 台北
大同 (2371-TW) 公告第一季財報，由於去年底一次性認列賠償損失，因此虧損較去年第四季收斂，第一季虧損 0.98 億元，每股虧損 0.05 元，拖累大同今 (13) 日股價走軟，失守 30 元。
大同第一季營收 114.88 億元，季減 12.72%，年增 8.94%；毛利率 16.43%，季增 0.09 個百分點，年減 2 個百分點；營益率 3.77%，季增 0.84 個百分點，年增 0.02 個百分點；稅後虧損 0.98 億元，虧損較去年第四季收斂，不過較去年同期轉虧，每股虧損 0.05 元。
大同第一季營收表現亮眼，主要受惠電力事業群銷售規模持續擴張，加上電子代工事業新產品銷售成長，推升第一季營收達 114.88 億元，寫近 8 年以來同期新高。不過受到中國華映案去年遭中國法院判賠人民幣 30.29 億元 (約新台幣 131 億元) 影響，第一季仍然呈現虧損。
另外，大同也公告，擬以現金增資及投資公司股權作價方式，增資子公司大同全球控股公司，預計投入金額為 27.25 億元，包括現金增資 2.25 億元，以及以持有的子公司大同美國電機、大同日本、大同泰國、大同永續發展新加坡控股的股權價值，約 25 億元，分階段進行增資。
大同今天早盤以 29.95 元開低走低，盤中最低跌至 29.6 元，跌幅超過 1%，成交量超過 5000 張。三大法人持續減碼大同，連續 3 個交易日賣超，合計賣超 9266 張。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇