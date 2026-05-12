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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)EPS預估下修至0.8元，預估目標價為135.00元

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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.85元下修至0.8元，其中最高估值1.49元，最低估值0.63元，預估目標價為135.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.49(1.49)2.4757.14
最低值0.63(0.63)1.061.552.66
平均值0.89(0.89)1.652.955.49
中位數0.8(0.85)1.532.96.04

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值34.46億49.14億67.56億91.05億
最低值29.14億34.47億40.30億62.64億
平均值30.97億40.39億53.70億74.31億
中位數30.60億39.95億55.01億71.78億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS-3.451.200.70-0.29
營業收入7.72億14.50億16.76億27.47億

詳細資訊請看美股內頁：
Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCRCL

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Circle Internet Group, Inc. Class A129.86-1.44%

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