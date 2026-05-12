鉅亨速報 - Factset 最新調查：Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)EPS預估下修至0.8元，預估目標價為135.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.85元下修至0.8元，其中最高估值1.49元，最低估值0.63元，預估目標價為135.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.49(1.49)
|2.47
|5
|7.14
|最低值
|0.63(0.63)
|1.06
|1.55
|2.66
|平均值
|0.89(0.89)
|1.65
|2.95
|5.49
|中位數
|0.8(0.85)
|1.53
|2.9
|6.04
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|34.46億
|49.14億
|67.56億
|91.05億
|最低值
|29.14億
|34.47億
|40.30億
|62.64億
|平均值
|30.97億
|40.39億
|53.70億
|74.31億
|中位數
|30.60億
|39.95億
|55.01億
|71.78億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.45
|1.20
|0.70
|-0.29
|營業收入
|7.72億
|14.50億
|16.76億
|27.47億
詳細資訊請看美股內頁：
Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- Circle遭降評賣出 華爾街警告利潤率恐遭侵蝕 股價重挫近10%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Energy Transfer LP - UnitET-US的目標價調升至23.5元，幅度約4.44%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Everest集團EG-US的目標價調升至377元，幅度約3.15%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：駿懋銀行集團LYG-US的目標價調降至6.55元，幅度約3.02%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇