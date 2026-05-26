鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-26 11:22

台灣彩券今 (25) 日宣布今年端午加碼內容，總獎金高達新台幣 8 億元創下歷年新高。大樂透將於 6 月 5 日起加碼 100 組 100 萬元，讓民眾有機會同時對中億元頭獎與百萬加碼獎。賓果賓果更首度結合 4 種玩法進行加碼，其中 3 種玩法連續加碼 31 天，刷新歷史最長天數紀錄。39 樂合彩二合玩法也將連續 18 期提高單注獎金。本次端午加碼規模空前，台灣彩券呼籲民眾把握接財氣的良機。

大樂透端午加碼將於 6 月 5 日開跑，總共提供 100 組 100 萬元促銷獎項。民眾購買加碼期間的彩券，若號碼完全對中任一組加開的 6 個促銷獎號，即可獲得 100 萬元獎金。若同組獎號有兩注以上中獎則均分獎金。未開出的組數將順延至下期加開，直到獎金全數送出或至 7 月 17 日活動截止。

‌



統計指出，第五屆以來大樂透百萬加碼已開出 440 注，其中新北市與高雄市各開出 67 注並列全台第一，台北市與桃園市各 57 注並列第二，台中市則以 50 注位居第三。