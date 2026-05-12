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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nexstar媒體集團(NXST-US)EPS預估上修至34.79元，預估目標價為255.00元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Nexstar媒體集團(NXST-US)做出2026年EPS預估：中位數由34元上修至34.79元，其中最高估值38.74元，最低估值23.42元，預估目標價為255.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值38.74(38.74)29.6747.8221.62
最低值23.42(23.42)8.4334.0921.62
平均值33.65(31.92)20.9541.8721.62
中位數34.79(34)20.0842.7821.62

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值79.96億78.95億87.35億81.49億
最低值77.30億74.00億83.68億77.46億
平均值78.17億76.73億85.58億79.48億
中位數78.14億76.56億86.01億79.48億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS18.9824.169.6421.413.00
營業收入46.48億52.11億49.33億54.07億49.49億

詳細資訊請看美股內頁：
Nexstar媒體集團(NXST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNXST

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