鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nexstar媒體集團(NXST-US)EPS預估上修至34.79元，預估目標價為255.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Nexstar媒體集團(NXST-US)做出2026年EPS預估：中位數由34元上修至34.79元，其中最高估值38.74元，最低估值23.42元，預估目標價為255.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|38.74(38.74)
|29.67
|47.82
|21.62
|最低值
|23.42(23.42)
|8.43
|34.09
|21.62
|平均值
|33.65(31.92)
|20.95
|41.87
|21.62
|中位數
|34.79(34)
|20.08
|42.78
|21.62
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|79.96億
|78.95億
|87.35億
|81.49億
|最低值
|77.30億
|74.00億
|83.68億
|77.46億
|平均值
|78.17億
|76.73億
|85.58億
|79.48億
|中位數
|78.14億
|76.56億
|86.01億
|79.48億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|18.98
|24.16
|9.64
|21.41
|3.00
|營業收入
|46.48億
|52.11億
|49.33億
|54.07億
|49.49億
詳細資訊請看美股內頁：
Nexstar媒體集團(NXST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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