瀚陽生技5月20日以參考價5.5元登興櫃 以雙核心技術平台攻ADC商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-12 20:14

瀚陽生技 (7920-TW) 將於 5 月 20 日登錄興櫃，參考價為 5.5 元。瀚陽聚焦抗體藥物複合體 (ADC)，並以自主研發的通用型親水性連接子技術 OmniLink，以及親水性酬載藥物改造技術 Polarpeutic 為核心，採技術授權模式對接國際藥廠，搶攻 ADC 商機。

瀚陽生技董事長林舜孝(右)、總經理林陽生(左)。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

瀚陽自主研發的兩大技術平台，從連接子結構設計改造 2 個維度同步切入，以解決傳統 ADC 的瓶頸限制，為合作藥廠提供可模組化導入的技術解決方案。

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總經理林陽升說明，OmniLink 連接子在分子結構中，導入高親水性寡糖架構，提升 ADC 整體溶解度與血中循環穩定性。此外，OmniLink 的通用型設計可廣泛相容多種主流細胞毒殺藥，以及免疫刺激等酬載藥物，降低合作藥廠跨入 ADC 領域的技術門檻。

Polarpeutic 則建立系統性的酬載藥物親水化改造方法，可針對多種主流細胞毒殺藥與免疫刺激等酬載藥物進行結構優化，在保留其藥理活性的前提下，提升酬載分子的水溶性。

瀚陽表示，技術平台均已完成體外 (in vitro) 功能性驗證，並取得腫瘤模型 (in vivo) 實驗數據支持，確認 OmniLink 與 Polarpeutic 的 ADC 分子在腫瘤抑制效果與安全性指標具優越性。

瀚陽指出，目前已就 OmniLink 連接子結構、Polarpeutic 酬載藥物改造及 ADC 製備等核心技術，在台灣、美國、歐盟、日本及中國等市場提交專利申請。