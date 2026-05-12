創辦人意外辭世 承億集團完成團隊整合 董娘接棒承億文旅董座

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-12 19:06

承億集團創辦人暨董事長戴俊郎日前辭世，承億集團今日表示，迅速完成核心經營團隊整合與治理分工，各事業體營運正常，建設、五星酒店和連鎖文旅共三大事業體董事長均順利接任，而戴俊郎夫人凃韶紋也將正式參與集團實質經營，接任承億文旅董事長。

承億集團完成核心經營團隊整合與治理分工。(圖：承億集團提供)

戴俊郎日前辭世，消息一出各界關心承億未來發展方向，承億集團指出，面對突如其來的變故，團隊迅速完成內部協調，在哀傷中穩定前行，由原承億集團副董事長戴淑玲領軍與承億酒店總經理洪若宸分別接任集團董事長與副董事長。

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承億說明，核心經營團隊多數共同合作超過 10 年甚至 20 年，長期參與集團各階段發展與重大決策，對企業治理、品牌方向和事業推進皆具高度共識，未來將由六位核心幹部共同協作，持續推進建設、旅宿和文化事業發展。

其中，洪若宸除了正式擔任承億集團副董事長也兼承億建設董事長，除了過去參與旗下每一間飯店的開發與營運歷程，並橫跨飯店、財務與建設領域，將與現任承億建設總經理李佳昕的建築設計工程專業強強聯手，將飯店的生活美學轉化到建築。

而過去長年居幕後的戴俊郎夫人凃韶紋，將正式參與集團經營，並接任承億文旅董事長，象徵承億持續以穩定治理、團隊協作與文化精神，穩健邁向下一階段。

承億文旅總經理由戴嘉玉持續帶領，於集團服務逾 15 年的她，長年深耕旅宿與餐飲體系，熟悉第一線營運與品牌管理，以細膩而真誠的管理風格，穩定陪伴團隊與品牌成長。