台積電股利再加碼 單季配息提升至每股7元新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-12 18:18

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (12) 日召開董事會，會中決議第一季之每股現金股利 7 元，不僅較上季的 6 元直接增加 1 元，同時也是改成季配息以來的單季新高，符合台積電股利穩定增加的配發策略。

台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

台積電指出，普通股配息基準日訂為 2026 年 9 月 22 日，除息交易日則為 2026 年 9 月 16 日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自 2026 年 9 月 18 日起至 9 月 22 日止，停止普通股股票過戶，並於 2026 年 10 月 8 日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日及配息基準日皆為 2026 年 9 月 16 日。

‌



台積電核准 2026 年第一季營業報告書及財務報表，其中第一季合併營收約新台幣 1 兆 1,341 億，稅後純益約新台幣 5,724 億 8 千萬元，每股盈餘為新台幣 22.08 元。

為因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，台積電核准資本預算約 312 億 8,430 萬美元，內容主要包括建置先進製程產能、廠房興建及廠務設施工程。

台積電此次董事會也核准於不超過美金 200 億元之額度內，增資公司百分之百持股之子公司 TSMC Arizona。