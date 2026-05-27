中傑-KY雖遭逢客戶端下單保守 今年仍維持資本支出規劃重點推進印尼廠

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-27 16:01

製鞋廠中傑 - KY(6965-TW) 今 (27) 日召開法說會，公司指出，2026 年第二季訂單趨近滿載，但受總體環境與與消費景氣影響，客戶下單態度偏向保守，下半年訂單能見度尚未明朗，但公司力拚 2026 年維持與去年相當的營收水準，並維持既定的資本支出計畫，擴大經營規模與多國產能配置的長線佈局，以期在未來產業翻轉時迅速掌握市場先機。

中傑-KY董事長劉安哲。(鉅亨網記者張欽發攝)

中傑 - KY 在 2026 年第一季營收為 47.9 億元，年減 21.7%，毛利率 10.05%，季減 1.66 個百分點，年減 2.98 個百分點，稅後虧損 1.01 億元，較上季及去年同期都由盈轉虧，每股純損 0.64 元。

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中傑 - KY 今年維持既定的資本支出計畫，擴大經營規模與多國產能配置的長線佈局，以期在未來產業翻轉時迅速掌握市場先機，奠定中長期的發展優勢，因此仍樂觀看待中長期展望。

在產能規劃方面，中傑 - KY 今年資本支出預估約落在 2000-2800 萬美元。今年的推進重點為印尼廠，東爪哇廠已於 2025 年 10 月底開工，持續依計畫進行中，預計今年底或 2027 年初開出產能。越南新廠已於 2025 年第三季開始投產，2025 年年產能約 11.2 萬雙的針織鞋面，2025 年 12 月起已有成型鞋小量出貨，緩步提升。

而中傑 - KY 印度廠去年年產量約 60 萬雙，可望逐步提升，在迎接新客戶下，今年年產量預估 190 萬雙，滿載產能為 210 萬雙。

中傑 - KY 在今年第二季訂單趨近滿載，但受總體環境與與消費景氣影響，客戶下單態度偏向保守，下半年訂單能見度尚未明朗。現階段策略將以維持產能利用率為首要目標，積極爭取新客戶與新訂單，力拼 2026 年維持與去年相當的營收水準。面對原物料價格波動及終端需求放緩帶來的毛利率挑戰，中傑將持續推動內部管理效率優化計畫以減緩衝擊。

在長期發展策略上，中傑持續發展經營規模，深化在中國、越南、印度、印尼四大基地的產能布局以提升競爭力。以穩健的資產負債表實力，公司足以支撐既定的資本支出計畫按時程穩步推進。順應製鞋產業長期成長的趨勢，持續深耕佈局將有助於中傑在下一波景氣翻轉時迅速擴大市場占有率。

中傑 - KY 董事長劉安哲表示，在產業面臨逆風時，往往也是供應鏈重新洗牌與市占率重新排序的契機，這在過往幾次的產業循環中皆屢見不鮮。當產業翻轉時，營收甚至有機會出現 5 成以上的跳升。因此，雖然目前客戶下單謹慎，但中傑 - KY 認為持續推動四大生產基地的多元佈局至關重要。期待在未來需求回溫時，能第一時間掌握市場先機，加速拉近與領先同業的規模差距，達成產業地位升級。

在策略推動與客戶開發上， 中傑 - KY 重點將利用多國產能配置深化客戶合作，若客戶需求明確，亦不排除加快擴產步伐。其中，印度廠即將迎接新客戶以供應當地市場。未來公司也將持續發揮跨國產能的調度彈性，為既有客戶提供更多選擇，並藉此爭取更多外銷機會與訂單份額，期盼長期將新客戶培育為核心大客戶。

此外，中傑 - KY 長期致力於客戶群多元化與擴大外銷佔比，以建立更穩健的客戶組合。在內部改革方面，去年啟動的管理優化計畫已由全新團隊領軍，在客戶開發與供應商管理上陸續展現成果，而導入自動化成效顯著，將擴大推行，全力優化營業利益率。