鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-12 10:03

作為伊朗戰爭影響石油供應的具象化表現，東京時間 11 日（周一）深夜傳出消息，日本零食品牌龍頭卡樂比（Calbee）因無法確保印刷用彩色油墨供應，將把旗下多款旗艦商品的包裝袋改成黑白。

根據卡樂比給出的示例圖，這次的改動似乎不只限於黑白印刷，包裝袋上的薯片和卡通形象代言都消失了。

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卡樂比表示，這一變化受中東局勢影響，用於包裝的油墨等採購不穩定，故決定改為更簡易的設計。至於「黑白包裝」要持續多久，眼下尚沒有具體日期。

據《NHK》12 日報導，知情人士透露，卡樂比本月 8 日已經向零售和批發商發出通知，此次變動將影響 14 種主力商品，首批將在 5 月 25 日發貨。消費者最快 5 月底就會看到黑白包裝的卡樂比薯片、蝦條和穀物麥片食品出現在超商貨架上。

卡樂比對交易夥伴表示：「今後情勢若發生變化，可能會產生新的影響，屆時可能需要採取追加措施，請求各方配合。」

自 2 月底美國和以色列對伊朗發動攻擊以來，荷姆茲航路受阻已持續近兩個半月，造成化工關鍵原料石腦油短缺，進而影響溶劑和樹脂供應──這些都是生產印刷油墨的原料。

對於卡樂比的最新決策，日本網友表示，隨著超市的薯片（包裝）變成黑白兩色，即便是不看新聞的人，也會感覺到「哪裡不對勁了」。

從更宏觀層面來說，隨著伊朗戰事推高全球通膨，消費者面對的影響恐怕不止是薯片包裝袋變得更加黯淡。