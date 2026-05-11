鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioMarin製藥(BMRN-US)EPS預估下修至3.82元，預估目標價為86.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對BioMarin製藥(BMRN-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.93元下修至3.82元，其中最高估值5.08元，最低估值2.67元，預估目標價為86.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.08(5.08)
|8.72
|9.35
|10.42
|最低值
|2.67(2.67)
|3.09
|3.47
|4.04
|平均值
|3.89(3.95)
|5.36
|6.68
|7.66
|中位數
|3.82(3.93)
|5.45
|6.75
|7.9
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|39.18億
|46.82億
|52.97億
|58.44億
|最低值
|37.79億
|42.11億
|43.56億
|45.30億
|平均值
|38.65億
|44.37億
|48.10億
|51.57億
|中位數
|38.71億
|44.65億
|47.71億
|50.78億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.35
|0.75
|0.87
|2.21
|1.80
|營業收入
|18.46億
|20.47億
|24.19億
|28.39億
|32.42億
詳細資訊請看美股內頁：
BioMarin製藥(BMRN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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