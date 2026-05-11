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鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioMarin製藥(BMRN-US)EPS預估下修至3.82元，預估目標價為86.00元

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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對BioMarin製藥(BMRN-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.93元下修至3.82元，其中最高估值5.08元，最低估值2.67元，預估目標價為86.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.08(5.08)8.729.3510.42
最低值2.67(2.67)3.093.474.04
平均值3.89(3.95)5.366.687.66
中位數3.82(3.93)5.456.757.9

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值39.18億46.82億52.97億58.44億
最低值37.79億42.11億43.56億45.30億
平均值38.65億44.37億48.10億51.57億
中位數38.71億44.65億47.71億50.78億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.350.750.872.211.80
營業收入18.46億20.47億24.19億28.39億32.42億

詳細資訊請看美股內頁：
BioMarin製藥(BMRN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBMRN

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