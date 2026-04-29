鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估上修至4.99元，預估目標價為53.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.6元上修至4.99元，其中最高估值10.94元，最低估值2.42元，預估目標價為53.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|10.94(10.94)
|10.91
|14.17
|17.74
|最低值
|2.42(2.42)
|2.11
|1.74
|17.74
|平均值
|5.37(5.19)
|6.06
|7.44
|17.74
|中位數
|4.99(3.6)
|5.9
|7.07
|17.74
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|242.46億
|252.05億
|256.23億
|最低值
|165.50億
|172.07億
|193.21億
|平均值
|199.46億
|207.45億
|219.42億
|中位數
|197.66億
|208.90億
|217.84億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.01
|5.71
|-13.54
|5.79
|-2.23
|營業收入
|130.56億
|189.98億
|182.96億
|193.72億
|184.87億
詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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