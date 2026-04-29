search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估上修至4.99元，預估目標價為53.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.6元上修至4.99元，其中最高估值10.94元，最低估值2.42元，預估目標價為53.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值10.94(10.94)10.9114.1717.74
最低值2.42(2.42)2.111.7417.74
平均值5.37(5.19)6.067.4417.74
中位數4.99(3.6)5.97.0717.74

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值242.46億252.05億256.23億
最低值165.50億172.07億193.21億
平均值199.46億207.45億219.42億
中位數197.66億208.90億217.84億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.015.71-13.545.79-2.23
營業收入130.56億189.98億182.96億193.72億184.87億

詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSYPF

相關行情

台股首頁我要存股
YPF有限責任44.02+1.45%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty