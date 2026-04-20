鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估上修至4元，預估目標價為52.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.6元上修至4元，其中最高估值7.32元，最低估值2.42元，預估目標價為52.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.32(7.32)
|7.88
|13.24
|16.84
|最低值
|2.42(2.42)
|2.11
|1.74
|16.84
|平均值
|4.24(4.18)
|5.56
|7.15
|16.84
|中位數
|4(3.6)
|5.9
|6.9
|16.84
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|241.76億
|259.51億
|273.12億
|最低值
|165.50億
|172.07億
|193.21億
|平均值
|193.87億
|206.99億
|223.78億
|中位數
|192.54億
|204.98億
|221.16億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.01
|5.71
|-13.54
|5.79
|-2.23
|營業收入
|130.56億
|189.98億
|182.96億
|193.72億
|184.87億
詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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