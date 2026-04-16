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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估下修至3.6元，預估目標價為51.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2026年EPS預估：中位數由4元下修至3.6元，其中最高估值7.32元，最低估值2.42元，預估目標價為51.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.32(7.32)7.8813.2416.84
最低值2.42(2.98)2.111.7416.84
平均值4.18(4.36)5.577.1616.84
中位數3.6(4)5.756.916.84

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值241.76億259.51億273.12億
最低值165.50億172.07億193.21億
平均值191.67億205.17億223.76億
中位數188.75億204.76億221.16億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.015.71-13.545.79-2.23
營業收入130.56億189.98億182.96億193.72億184.87億

詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSYPF

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