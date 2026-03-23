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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Cheniere Energy Inc.(LNG-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.97元上修至14.23元，其中最高估值18.56元，最低估值10.95元，預估目標價為279.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|18.56(18.56)
|18.69
|19.26
|16.72
|最低值
|10.95(10.95)
|9.85
|10.23
|14.4
|平均值
|14.22(14.12)
|14.51
|14.47
|15.37
|中位數
|14.23(13.97)
|14.52
|14.83
|15.18
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|257.49億
|266.09億
|251.00億
|260.65億
|最低值
|197.48億
|215.26億
|221.54億
|260.65億
|平均值
|220.02億
|236.35億
|238.43億
|260.65億
|中位數
|218.23億
|233.33億
|237.81億
|260.65億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-9.25
|5.64
|40.72
|14.20
|24.13
|營業收入
|176.40億
|337.56億
|202.84億
|157.76億
|196.32億
詳細資訊請看美股內頁：
Cheniere Energy Inc.(LNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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