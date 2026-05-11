鉅亨網新聞中心 2026-05-11 22:20

美國總統川普預計 13 日至 15 日訪問北京，這將是他近 9 年來首次訪問中國。在川普抵達前夕，中國外交部於 5 月 11 日發布了一段標題為《和平共處》的中英雙語短片，向美國喊話，強調兩國應「相向而行」，共同維持全球穩定。

川習會前 中國外交部發布《和平共處》短片 強調中美互利共贏(圖:shutterstock)

短片深入回顧了中美交往的歷史亮點，從二戰時期美國「飛虎隊」與中國人民並肩抗擊法西斯，到 1970 年代以小球轉動大球的「乒乓外交」，以及 1972 年尼克森訪中時與時任總理周恩來實現「跨越太平洋的握手」。中方藉此指出，歷史已證明中美「強強聯手」就是給世界的正能量。

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在經濟互補性方面，中方強調中美「相互成就、共同繁榮」是看得見、摸得著的實景。數據顯示，目前有 8 萬家美國企業在中國投資，中美貿易額足以抵銷一個中等國家的年度 GDP。其中，蘋果公司 80% 的核心供應商在中國設廠，特斯拉上海工廠的產量更佔據其全球版圖的半壁江山。

短片的核心理念聚焦於「和平共處」，這不僅是中國外交政策的基石，也是兩國相處的底線。

中方指出，中美兩國人民都追求安寧與幸福，雙方雖改變不了彼此，但可以改變相處方式，即秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的態度。片中感性訴求提到：「地球就這麼大，容不下中美折騰對抗；太平洋又足夠寬廣，容得下中美各美其美。」