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鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股PKX-US的目標價調升至89.33元，幅度約4.73%

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對浦項鋼鐵控股(PKX-US)提出目標價估值：中位數由85.3元上修至89.33元，調升幅度4.73%。其中最高估值109.97元，最低估值74.93元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予浦項鋼鐵控股評價：積極樂觀15位、保持中立4位、保守悲觀0位。

浦項鋼鐵控股今(11日)收盤價為91.72元。近5日股價上漲4.73%，標普指數上漲2.33%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股PKX市場預估目標價

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浦項鋼鐵控股88.6373-3.36%

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