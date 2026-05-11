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鉅亨速報 - Factset 最新調查：NexGen Energy Ltd(NXE-US)EPS預估下修至-0.16元，預估目標價為14.69元

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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對NexGen Energy Ltd(NXE-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.15元下修至-0.16元，其中最高估值-0.04元，最低估值-0.31元，預估目標價為14.69元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.04(-0.04)-0.05-0.03-0.15
最低值-0.31(-0.28)-0.32-0.43-0.31
平均值-0.16(-0.15)-0.14-0.2-0.24
中位數-0.16(-0.15)-0.13-0.16-0.28

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值584萬0.000.000.00
最低值0.000.000.000.00
平均值73萬0.000.000.00
中位數0.000.000.000.00

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.21-0.090.12-0.10-0.38
營業收入0.000.000.000.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
NexGen Energy Ltd(NXE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNXE

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