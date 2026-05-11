鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madison Square Garden Sports Corp - Class A(MSGS-US)EPS預估下修至-0.47元，預估目標價為394.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Madison Square Garden Sports Corp - Class A(MSGS-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.25元下修至-0.47元，其中最高估值0.22元，最低估值-0.55元，預估目標價為394.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.22(0.22)
|0.26
|1.06
|0.81
|最低值
|-0.55(-0.55)
|-1.11
|-0.7
|0.32
|平均值
|-0.27(-0.22)
|-0.25
|0.21
|0.57
|中位數
|-0.47(-0.25)
|0.05
|0.25
|0.57
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|10.78億
|10.76億
|11.22億
|11.40億
|最低值
|9.88億
|10.27億
|10.65億
|11.14億
|平均值
|10.31億
|10.47億
|10.93億
|11.27億
|中位數
|10.25億
|10.47億
|10.96億
|11.27億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.58
|2.11
|1.90
|2.45
|-0.93
|營業收入
|4.16億
|8.21億
|8.87億
|10.27億
|10.39億
詳細資訊請看美股內頁：
Madison Square Garden Sports Corp - Class A(MSGS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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