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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madison Square Garden Sports Corp - Class A(MSGS-US)EPS預估下修至-0.47元，預估目標價為394.00元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Madison Square Garden Sports Corp - Class A(MSGS-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.25元下修至-0.47元，其中最高估值0.22元，最低估值-0.55元，預估目標價為394.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.22(0.22)0.261.060.81
最低值-0.55(-0.55)-1.11-0.70.32
平均值-0.27(-0.22)-0.250.210.57
中位數-0.47(-0.25)0.050.250.57

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值10.78億10.76億11.22億11.40億
最低值9.88億10.27億10.65億11.14億
平均值10.31億10.47億10.93億11.27億
中位數10.25億10.47億10.96億11.27億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.582.111.902.45-0.93
營業收入4.16億8.21億8.87億10.27億10.39億

詳細資訊請看美股內頁：
Madison Square Garden Sports Corp - Class A(MSGS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMSGS

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