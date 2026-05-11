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鉅亨速報 - Factset 最新調查：豪士科OSK-US的目標價調降至162.5元，幅度約3.27%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對豪士科(OSK-US)提出目標價估值：中位數由168元下修至162.5元，調降幅度3.27%。其中最高估值197元，最低估值138元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予豪士科評價：積極樂觀10位、保持中立7位、保守悲觀0位。

豪士科今(11日)收盤價為137.97元。近5日股價下跌3.27%，標普指數上漲2.33%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股OSK市場預估目標價

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豪士科137.525-0.32%

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