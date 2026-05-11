鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinox Gold Corp(EQX-US)EPS預估下修至1.35元，預估目標價為22.74元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Equinox Gold Corp(EQX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.41元下修至1.35元，其中最高估值1.8元，最低估值1.05元，預估目標價為22.74元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.8(1.88)2.942.232.69
最低值1.05(1.08)0.970.751.18
平均值1.37(1.4)1.751.511.62
中位數1.35(1.41)1.671.511.57

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值43.03億55.09億45.50億46.77億
最低值32.48億30.85億28.04億41.29億
平均值37.57億41.26億37.32億43.51億
中位數37.25億40.58億36.82億42.99億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.95-0.350.090.850.35
營業收入10.82億9.52億10.88億15.14億18.17億

詳細資訊請看美股內頁：
Equinox Gold Corp(EQX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEQX

相關行情

台股首頁我要存股
Equinox Gold Corp14.68+2.73%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty