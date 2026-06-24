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鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐力士(IX-US)EPS預估上修至3.56元，預估目標價為40.29元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對歐力士(IX-US)做出2027年EPS預估：中位數由3.47元上修至3.56元，其中最高估值6.14元，最低估值3.02元，預估目標價為40.29元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值6.14(5.22)3.653.853.79
最低值3.02(2.77)2.6533.52
平均值3.89(3.59)3.053.33.63
中位數3.56(3.47)3.023.283.61

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值316.53億248.51億248.84億262.75億
最低值206.25億207.33億219.76億233.83億
平均值239.05億223.58億233.56億244.12億
中位數217.52億222.23億233.56億235.78億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS2.311.712.062.012.65
營業收入217.74億192.98億191.48億188.52億210.95億

詳細資訊請看美股內頁：
歐力士(IX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSIX

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