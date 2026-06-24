鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐力士(IX-US)EPS預估上修至3.56元，預估目標價為40.29元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對歐力士(IX-US)做出2027年EPS預估：中位數由3.47元上修至3.56元，其中最高估值6.14元，最低估值3.02元，預估目標價為40.29元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|6.14(5.22)
|3.65
|3.85
|3.79
|最低值
|3.02(2.77)
|2.65
|3
|3.52
|平均值
|3.89(3.59)
|3.05
|3.3
|3.63
|中位數
|3.56(3.47)
|3.02
|3.28
|3.61
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|316.53億
|248.51億
|248.84億
|262.75億
|最低值
|206.25億
|207.33億
|219.76億
|233.83億
|平均值
|239.05億
|223.58億
|233.56億
|244.12億
|中位數
|217.52億
|222.23億
|233.56億
|235.78億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|2.31
|1.71
|2.06
|2.01
|2.65
|營業收入
|217.74億
|192.98億
|191.48億
|188.52億
|210.95億
詳細資訊請看美股內頁：
歐力士(IX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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