動力2025年營收17.53億元 看好電競、個人電腦及高效能伺服器業務擴張
鉅亨網記者劉玟妤 台北
動力 - KY(6591-TW) 公告 12 月營收 1.21 億元，第四季營收 3.82 億元，2025 全年營收 17.53 億元，年增逾 3 成。動力看好電競、個人電腦及高效能伺服器市場持續擴張，帶動市場對高效能、高可靠散熱解決方案的需求升溫。
動力 12 月營收 1.21 億元，月減 4.67%，年增 24.5%；第四季營收 3.82 億元，季減 14.16%，年增 38.72%；累計 2025 全年營收 17.53 億元，年增 38.81%，改寫歷年次高紀錄。
動力指出，受惠中高階散熱風扇與模組產品需求持續升溫，以及伺服器與個人電腦應用端對可靠散熱解決方案的拉貨動能，帶動整體出貨保持穩定水準，進一步推升營收表現。
動力表示，將持續深化散熱技術研發與模組化設計能力，積極布局工控、車載、伺服器等多元利基型應用市場，並透過產品結構優化與精準訂單管理，以維持公司營收穩健基礎。
