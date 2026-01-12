動力2025年營收17.53億元 看好電競、個人電腦及高效能伺服器業務擴張

動力 - KY(6591-TW) 公告 12 月營收 1.21 億元，第四季營收 3.82 億元，2025 全年營收 17.53 億元，年增逾 3 成。動力看好電競、個人電腦及高效能伺服器市場持續擴張，帶動市場對高效能、高可靠散熱解決方案的需求升溫。