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營收速報 - 宏易(4530)4月營收7,269萬元年增率高達230.49％

鉅亨網新聞中心

宏易(4530-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣7,269萬元，年增率230.49%，月增率64.29%。

今年1-4月累計營收為1.66億元，累計年增率78.04%。

最新價為25.45元，近5日股價上漲1.39%，相關櫃檯觀光餐旅類指數下跌-0.73%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2 張
  • 外資買賣超：0 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 7,269萬 230% 64%
26/3 4,424萬 114% 76%
26/2 2,514萬 2% 7%
26/1 2,347萬 -9% -69%
25/12 7,479萬 472% 118%
25/11 3,424萬 155% 25%

宏易(4530-TW) 所屬產業為觀光餐旅，主要業務為餐飲相關業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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