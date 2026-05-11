營收速報 - 宏易(4530)4月營收7,269萬元年增率高達230.49％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為1.66億元，累計年增率78.04%。
最新價為25.45元，近5日股價上漲1.39%，相關櫃檯觀光餐旅類指數下跌-0.73%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2 張
- 外資買賣超：0 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|7,269萬
|230%
|64%
|26/3
|4,424萬
|114%
|76%
|26/2
|2,514萬
|2%
|7%
|26/1
|2,347萬
|-9%
|-69%
|25/12
|7,479萬
|472%
|118%
|25/11
|3,424萬
|155%
|25%
宏易(4530-TW) 所屬產業為觀光餐旅，主要業務為餐飲相關業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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