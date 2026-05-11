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營收速報 - 龍德造船(6753)4月營收4.88億元年增率高達49.52％

鉅亨網新聞中心

龍德造船(6753-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣4.88億元，年增率49.52%，月增率4.16%。

今年1-4月累計營收為18.13億元，累計年增率15.97%。

最新價為131.5元，近5日股價上漲6.62%，相關航 運 業上漲4.11%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+755 張
  • 外資買賣超：+589 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+166 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 4.88億 50% 4%
26/3 4.69億 18% 62%
26/2 2.90億 -18% -49%
26/1 5.67億 17% -10%
25/12 6.30億 -15% 12%
25/11 5.61億 2% 10%

龍德造船(6753-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船舶及其零件製造業。船舶維修。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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