營收速報 - 龍德造船(6753)4月營收4.88億元年增率高達49.52％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為18.13億元，累計年增率15.97%。
最新價為131.5元，近5日股價上漲6.62%，相關航 運 業上漲4.11%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+755 張
- 外資買賣超：+589 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+166 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|4.88億
|50%
|4%
|26/3
|4.69億
|18%
|62%
|26/2
|2.90億
|-18%
|-49%
|26/1
|5.67億
|17%
|-10%
|25/12
|6.30億
|-15%
|12%
|25/11
|5.61億
|2%
|10%
龍德造船(6753-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船舶及其零件製造業。船舶維修。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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