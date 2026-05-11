國家融資5月底上路！國發會攜手15家銀行首波釋500億美元額度 挺台企赴美
鉅亨網記者張韶雯 台北
國發會主委葉俊顯今（11）日表示，為配合「台灣模式」並深化台美供應鏈合作，國發會規畫之「國家融資保證機制」將於 5 月底正式啟動。該機制首期由國發基金出資 8 億美元，聯合 15 家公民營金融機構共計籌措 12 億美元保證專款，預計可提供高達 500 億美元的總融資額度，融資聚焦三大方向：支持企業赴美採購設備之資本支出、充實海外營運周轉金，以及投入產業生態系相關的落腳規畫。
葉俊顯指出，此機制旨在協助台灣企業分散赴美投資風險並解決融資困難。相較過往，本次特別推動兩大制度改革。首先是降低銀行資金壓力，參與銀行不需一次撥付全部保證專款，首期僅需繳交 25%，其餘 75% 等實際承作案件後再行撥款，顯著降低銀行端的資金成本。
其次是風險分擔公平化。過去採所有銀行共同分擔呆帳，現改為由承作銀行與國發基金共同分擔單一案件風險，對民間銀行而言更為合理。目前已有 15 家銀行表達參與意願，涵蓋八大公股行庫及中信金等大型民營銀行。
在資金規模方面，機制採分期推動。當第一期額度使用率達 80% 時，將自動啟動下一期協商。資金用途除了支應購置廠房、機器等資本支出，也包含營運資金及產業聚落發展。
葉俊顯強調，政府已赴美考察如鳳凰城等產業聚落，透過實地評估選址合理性，確保資金精準投入具備機能的地點。
葉俊顯說明，企業申請融資程序包含三道關卡：首先由簽約銀行進行受（授）信審核與風險評估，隨後送往融資保證中心複核，最後由專家、學者組成的「融資審查委員會」做綜合判斷。該機制預計於 2026 年 5 月底正式啟動，全面導引台美產業長期合作。
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