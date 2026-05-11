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營收速報 - 台船(2208)4月營收19.37億元年增率高達132.19％

鉅亨網新聞中心

台船(2208-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣19.37億元，年增率132.19%，月增率45.87%。

今年1-4月累計營收為66.89億元，累計年增率40.98%。

最新價為20.2元，近5日股價上漲9.6%，相關航 運 業上漲4.11%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+4732 張
  • 外資買賣超：+5251 張
  • 投信買賣超：-28 張
  • 自營商買賣超：-491 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 19.37億 132% 46%
26/3 13.28億 -25% 14%
26/2 11.69億 39% -48%
26/1 22.55億 75% 32%
25/12 17.04億 72% 62%
25/11 10.54億 -26% -2%

台船(2208-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船艦建造及維修。大型鋼構及機械製造。海工及其他營業工程。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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