營收速報 - 台船(2208)4月營收19.37億元年增率高達132.19％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為66.89億元，累計年增率40.98%。
最新價為20.2元，近5日股價上漲9.6%，相關航 運 業上漲4.11%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4732 張
- 外資買賣超：+5251 張
- 投信買賣超：-28 張
- 自營商買賣超：-491 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|19.37億
|132%
|46%
|26/3
|13.28億
|-25%
|14%
|26/2
|11.69億
|39%
|-48%
|26/1
|22.55億
|75%
|32%
|25/12
|17.04億
|72%
|62%
|25/11
|10.54億
|-26%
|-2%
台船(2208-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船艦建造及維修。大型鋼構及機械製造。海工及其他營業工程。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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