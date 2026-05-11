營收速報 - 和泰車(2207)4月營收301.60億元年增率高達30.03％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為1,007.81億元，累計年增率5.75%。
最新價為475.5元，近5日股價上漲2.2%，相關汽車工業上漲2.26%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-406 張
- 外資買賣超：-341 張
- 投信買賣超：-72 張
- 自營商買賣超：+7 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|301.60億
|30%
|25%
|26/3
|241.26億
|1%
|28%
|26/2
|187.83億
|-15%
|-32%
|26/1
|277.11億
|7%
|27%
|25/12
|217.71億
|-7%
|-4%
|25/11
|227.66億
|-4%
|-6%
和泰車(2207-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為各種車輛、車輛用冷暖氣機及其零件之裝配、買賣、修理、保養。進出口業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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