鉅亨速報

營收速報 - 和泰車(2207)4月營收301.60億元年增率高達30.03％

鉅亨網新聞中心

和泰車(2207-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣301.60億元，年增率30.03%，月增率25.01%。

今年1-4月累計營收為1,007.81億元，累計年增率5.75%。

最新價為475.5元，近5日股價上漲2.2%，相關汽車工業上漲2.26%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-406 張
  • 外資買賣超：-341 張
  • 投信買賣超：-72 張
  • 自營商買賣超：+7 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 301.60億 30% 25%
26/3 241.26億 1% 28%
26/2 187.83億 -15% -32%
26/1 277.11億 7% 27%
25/12 217.71億 -7% -4%
25/11 227.66億 -4% -6%

和泰車(2207-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為各種車輛、車輛用冷暖氣機及其零件之裝配、買賣、修理、保養。進出口業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報4月營收和泰車

相關行情

台股首頁我要存股
和泰車475.5-2.36%
美元/台幣31.415-0.05%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty