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大同受電力新能源客戶指定交期影響 4月營收41億元年月微幅衰退

鉅亨網記者劉玟妤 台北

大同 (2371-TW) 今 (11) 日公告 4 月營收 41.39 億元，月對月、年對年皆微幅衰退，不過前 4 月營收達 156.27 億元，年增約 5%，主要受惠電子代工事業 ODM Mini PC 新品市場反應良好，帶動前 4 月營收。 

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大同受電力新能源客戶指定交期影響，4月營收41億元年月微幅衰退。(圖：大同提供)

大同 4 月營收 41.39 億元，月減 2.87%，年減 3.5%；累計今年前 4 月營收 156.27 億元，年增 5.34%。 


大同指出，雖然 4 月營收小幅下滑，不過電力事業群的重電事業穩定出貨，其中，銷貨台電大安變電所變壓器，4 月營收年增超過 3 成。此外，大同 4 月也與南亞 (1303-TW) 簽署合作備忘錄，雙方將在高效節能變壓器展開策略合作，推動次世代 T-NEX 系列變壓器的設計開發、量產能力與技術升級，搶攻東亞電力市場商機。 

馬達事業方面，受惠 AI 需求暢旺，半導體廠持續擴建，大同也接獲中型馬達訂單，有望為下半年業績添柴火。另外，電動車馬達也斬獲追加訂單，進一步挹注營收。 

大同旗下子公司近期也持續有新進展，大同智能與晨欣食品簽訂儲能 514kWh 暨能源管理系統建置案，並與印刷廠白紗科技 (8401-TW) 簽署綠電採購合作契約。大同醫護則與工研院生醫所簽署策略夥伴協議，搶進在宅智慧照護市場。 

 


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大同營收變壓器

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