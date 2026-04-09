和椿3月及Q1營收雙創新高 受惠AI整合旗下機器人產品喜迎需求爆發

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-09 20:22

AI 與機器人自動化解決方案專家和椿科技 (6215-TW) 今 (9) 日公告今 (2026) 年 3 月營收 3.1 億元、月增 51.22%、年增 48.55%，累計今年首季合併營收為 7.73 億元、年增 58.7%，3 月份及第 1 季合併營收，雙雙創下和椿史上同期新高。

中為和椿董事長程天縱。(圖:和椿提供)

和椿表示，3 月及第 1 季營收不錯，主要是今年首季設備與模組、機器人及其他主力產品線營收比重加總持續站穩 6 成水準，加上於客戶對於 AI 智慧製造需求的迅速提升，也帶動公司整體營運成長動能的明顯轉強，展望今年第 2 季，公司仍看好 AI 軟體與旗下主力機器人產品整合之市場商機，有望帶動整體營運保持樂觀看法。

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和椿在 2026 年首季設備與模組、機器人及其他主力產品線營收比重加總持續站穩 6 成水準，主 要受惠於客戶對於 AI 智慧製造需求的迅速提升，帶動公司整體營運成長動能的明顯轉強。

和椿表示，公司過去累積 45 年在自動化領域的研發與製造實力，能提供客戶在 AI 軟體模擬多元運用場景與機器人最佳的整合解決方案，也有效於滿足客戶對於高階智慧製造的高度客製化實際需求，是帶動公司整體訂單能見度，並站穩高檔水準的主要關鍵，同時和椿亦持續深化在 AI 運算與機器人整合上的研發投入，搶攻機器人熱潮下具有高附加價值的銷售市場。

據研究機構 Mordor Intelligence 在 2026 年的最新機器人技術研究報告，預計今年的機器人市場規模將達到 882.7 億美元，並且以 19.86％的複合年成長率，將在 2031 年達到 2,185.6 億美元的水準，也凸顯機器人市場需求成長力道的強勁。

和椿指出，目前在產品布局上，除了機器人硬體製造關鍵零組件、模組與 設備外，並同時包括人形機器人產品，透過 AI 技術整合與附加功能開發等關鍵研發領域，希望能夠針對不同高階製造需求客戶提供高度客製化的解決方案，成功打入包括 AI 基礎建設、高階半導體與電子產業等國際大廠客戶。