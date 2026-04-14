鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-14 08:54

玉山銀行、玉山志工及文教基金會自 2007 年發起「玉山黃金種子計畫」，18 年來在全國打造 200 所玉山圖書館，今日舉辦「點亮希望 照亮未來」感恩活動，邀請行政院副院長鄭麗君、教育部政務次長劉國偉、外貿協會董事長黃志芳、前教育部長及考試院院長黃榮村蒞臨指導，世界卡貴賓、校長代表以及共同投入夥伴參加，並由屏東地磨兒國小學生帶來排灣族語傳統歌謠，以天籟美聲詠唱出代代相傳、永不止息的生命力量，玉山合唱團也與地磨兒學生共同合唱「天使」，以表達真誠的感謝。

行政院副院長鄭麗君致詞中分享，教育平權的落實除政府的政策推動，更需要社會力量的深耕，「玉山黃金種子計畫」是一個將商業模式和社會公益結合的最佳典範。聯合國教科文組織將閱讀視為促進自由、尊嚴、相互理解與持續發展的關鍵力量，期盼孩子在書中啟發思辨能力、尊重多元並對世界懷抱著好奇心，今天參加這個活動，我真的非常感動，這 200 所圖書館是送給孩子最好的禮物，讓我們一起用閱讀照亮台灣，因為台灣可以讓世界更美好。

‌



傳播知識，就是傳遞幸福、傳遞希望！感謝長期支持閱讀教育的世界卡貴賓、用心陪伴孩子成長的學校師長、默默投入時間與心力的家長與志工，結合大家的力量，玉山黃金種子計畫在全國 200 個據點，捐贈逾 48 萬本圖書，提供超過 17 萬名孩童溫馨舒適的閱讀環境，未來玉山將持續攜手更多志同道合夥伴投入學童教育、發揮企業影響力。

行政院副院長鄭麗君出席玉山銀行「點亮希望 照亮未來」感恩活動，共同支持教育與社會關懷。(圖 / 玉山金控)