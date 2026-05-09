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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對研華(2395-TW)做出2026年EPS預估：中位數由15.3元上修至15.39元，其中最高估值17.81元，最低估值13.61元，預估目標價為500元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|17.81(17.81)
|24.11
|24.96
|最低值
|13.61(13.61)
|15.36
|17.72
|平均值
|15.34(15.18)
|17.76
|20.89
|中位數
|15.39(15.3)
|17
|20.88
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|91,101,000
|111,686,000
|122,024,940
|最低值
|80,180,000
|87,747,000
|99,208,110
|平均值
|84,321,880
|94,859,350
|108,271,050
|中位數
|83,950,580
|92,989,460
|108,314,760
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|10,592,508
|9,005,037
|10,837,530
|10,757,077
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|70,882,362
|59,786,293
|64,567,697
|68,744,701
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2395/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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