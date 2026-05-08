鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓地產(BXP-US)EPS預估上修至1.68元，預估目標價為67.00元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對波士頓地產(BXP-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.57元上修至1.68元，其中最高估值2.63元，最低估值1.52元，預估目標價為67.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.63(2.63)
|2.63
|2.64
|1.97
|最低值
|1.52(0.91)
|1.44
|1.56
|1.97
|平均值
|1.85(1.71)
|1.98
|2.01
|1.97
|中位數
|1.68(1.57)
|1.86
|1.92
|1.97
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|35.65億
|36.96億
|36.90億
|37.97億
|最低值
|33.40億
|34.28億
|35.33億
|37.97億
|平均值
|34.51億
|35.53億
|36.41億
|37.97億
|中位數
|34.39億
|35.77億
|36.64億
|37.97億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.18
|5.41
|1.21
|0.09
|1.74
|營業收入
|28.90億
|31.10億
|32.74億
|34.08億
|34.82億
詳細資訊請看美股內頁：
波士頓地產(BXP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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