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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Host旅館及度假村(HST-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.12元上修至1.27元，其中最高估值1.53元，最低估值0.87元，預估目標價為22.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.53(1.31)
|1.15
|0.95
|最低值
|0.87(0.87)
|0.87
|0.95
|平均值
|1.19(1.1)
|0.96
|0.95
|中位數
|1.27(1.12)
|0.95
|0.95
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|62.51億
|64.64億
|66.84億
|最低值
|57.95億
|58.88億
|61.26億
|平均值
|60.62億
|60.96億
|63.61億
|中位數
|60.80億
|60.19億
|63.16億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.02
|0.88
|1.04
|0.99
|1.10
|營業收入
|28.90億
|49.07億
|53.11億
|56.84億
|61.14億
詳細資訊請看美股內頁：
Host旅館及度假村(HST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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