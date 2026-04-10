鉅亨速報 - Factset 最新調查：Host旅館及度假村(HST-US)EPS預估上修至0.99元，預估目標價為21.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Host旅館及度假村(HST-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.92元上修至0.99元，其中最高估值1.31元，最低估值0.87元，預估目標價為21.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.31(1.28)
|1.11
|0.95
|最低值
|0.87(0.83)
|0.9
|0.95
|平均值
|1.08(1.01)
|0.96
|0.95
|中位數
|0.99(0.92)
|0.94
|0.95
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|63.81億
|65.46億
|67.93億
|最低值
|59.01億
|58.49億
|61.26億
|平均值
|60.98億
|61.20億
|64.51億
|中位數
|60.77億
|60.66億
|64.35億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.02
|0.88
|1.04
|0.99
|1.10
|營業收入
|28.90億
|49.07億
|53.11億
|56.84億
|61.14億
詳細資訊請看美股內頁：
Host旅館及度假村(HST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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