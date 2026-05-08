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盤中速報 - 費城半導體大漲2.21%，報11408.01點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日09:30，費城半導體上漲247.01點（或2.21%），暫報11408.01點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+6.26%
  • 近 1 月：+39.45%
  • 近 3 月：+38.67%
  • 近 6 月：+60.65%
  • 今年以來：+57.57%

焦點個股


費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲5.02%；高通(QCOM-US)上漲5.01%；泰瑞達(TER-US)上漲3.65%；科磊(KLAC-US)上漲3.46%；超捷國際(MCHP-US)上漲3.41%。


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費城半導體11578.393.74%
美光科技709.81+9.77%
高通214.64+5.97%
泰瑞達360.51+1.81%
科磊1858.48+5.40%
超捷國際100.61-0.95%

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