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盤中速報 - CDW Corp(CDW-US)大跌5.04%，報104.65美元

鉅亨網新聞中心

CDW Corp(CDW-US)截至台北時間09日03:50股價下跌5.55美元，報104.65美元，跌幅5.04%，成交量1,682,786（股），盤中最高價110.15美元、最低價104.65美元。

美股指數盤中表現

CDW Corp(CDW-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-19.51%
  • 近 1 月：-10.91%
  • 近 3 月：-22.73%
  • 近 6 月：-22.64%
  • 今年以來：-19.09%

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美股美股盤中盤中速報CDW Corp

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費城半導體11775.505.51%
CDW Corp104.79-4.91%

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