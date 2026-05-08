盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大漲5%，報206.36美元
鉅亨網新聞中心
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間09日03:45股價上漲9.83美元，報206.36美元，漲幅5%，成交量8,041,137（股），盤中最高價206.38美元、最低價193.43美元。
美股指數盤中表現
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+9.6%
- 近 1 月：+15.69%
- 近 3 月：+23.36%
- 近 6 月：-7.42%
- 今年以來：+6.69%
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