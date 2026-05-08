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外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.49%，報1.178元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日21:40，歐元/美元上漲0.0057點漲幅達0.49%，暫報1.178點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.08%
  • 近 1 週：-0.07%
  • 近 3 月：-0.79%
  • 近 6 月：+1.37%
  • 今年以來：-0.19%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.88，本日上漲0.56%
  • 紐元/美元相關性0.85，本日上漲0.37%
  • 澳元/美元相關性0.76，本日上漲0.54%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.88，本日上漲0.63%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.85，本日上漲0.15%
  • 美元/瑞郎相關性-0.82，本日上漲0.46%

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歐元/美元1.1768+0.38%
英鎊/美元1.3617+0.53%
紐元/美元0.5953+0.25%
澳元/美元0.7236+0.43%

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