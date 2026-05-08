外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.49%，報1.178元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間08日21:40，歐元/美元上漲0.0057點漲幅達0.49%，暫報1.178點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.08%
- 近 1 週：-0.07%
- 近 3 月：-0.79%
- 近 6 月：+1.37%
- 今年以來：-0.19%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.88，本日上漲0.63%
- 美元/新加坡幣相關性-0.85，本日上漲0.15%
- 美元/瑞郎相關性-0.82，本日上漲0.46%
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