外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.47%，報0.7767元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間09日01:50，美元/瑞郎下跌0.0037點跌幅達0.47%，暫報0.7767點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-2.07%
- 近 1 週：-0.08%
- 近 3 月：+0.61%
- 近 6 月：-3.03%
- 今年以來：-1.56%
美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.83，本日下跌0.39%
- 美元/新加坡幣相關性0.77，本日下跌0.13%
- 美元/加幣相關性0.77，本日下跌0.18%
美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
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