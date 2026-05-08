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外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.47%，報0.7767元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間09日01:50，美元/瑞郎下跌0.0037點跌幅達0.47%，暫報0.7767點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.07%
  • 近 1 週：-0.08%
  • 近 3 月：+0.61%
  • 近 6 月：-3.03%
  • 今年以來：-1.56%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.83，本日下跌0.39%
  • 美元/新加坡幣相關性0.77，本日下跌0.13%
  • 美元/加幣相關性0.77，本日下跌0.18%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.82，本日下跌0.44%
  • 英鎊/美元相關性-0.80，本日下跌0.55%
  • 紐元/美元相關性-0.73，本日下跌0.35%

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美元/瑞郎0.7765-0.50%
加幣/美元0.7307-0.16%
歐元/美元1.1777+0.46%
英鎊/美元1.3623+0.58%
紐元/美元0.5960+0.37%

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