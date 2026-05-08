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外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大跌1.04%，報9.1899元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日18:40，美元/挪威克朗下跌0.0964點跌幅達1.04%，暫報9.1899點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-3.40%
  • 近 1 週：+0.47%
  • 近 3 月：-3.76%
  • 近 6 月：-8.38%
  • 今年以來：-7.62%

美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.59，本日下跌0.76%
  • 美元/加幣相關性0.54，本日下跌0.07%
  • 美元/墨西哥披索相關性0.46，本日下跌0.46%

美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.60，本日下跌0.46%
  • 紐元/美元相關性-0.51，本日下跌0.47%
  • 歐元/美元相關性-0.51，本日下跌0.39%

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美元/挪威克朗9.1979-0.95%
加幣/美元0.7319+0.00%
澳元/美元0.7230+0.35%
紐元/美元0.5956+0.30%
歐元/美元1.1760+0.32%

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