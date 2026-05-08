外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大跌1.04%，報9.1899元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間08日18:40，美元/挪威克朗下跌0.0964點跌幅達1.04%，暫報9.1899點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-3.40%
- 近 1 週：+0.47%
- 近 3 月：-3.76%
- 近 6 月：-8.38%
- 今年以來：-7.62%
美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.59，本日下跌0.76%
- 美元/加幣相關性0.54，本日下跌0.07%
- 美元/墨西哥披索相關性0.46，本日下跌0.46%
美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.29%，報94.525元
- 外匯速報 - 美元/馬來西亞令吉(USDMYR) 大漲0.31%，報3.919元
- 外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.78%，報1469.1元
- 外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.78%，報1456.83元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇