外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.48%，報1.1476元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間16日02:20，歐元/美元上漲0.0055點漲幅達0.48%，暫報1.1476點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.27%
- 近 1 週：+0.14%
- 近 3 月：-3.15%
- 近 6 月：-1.90%
- 今年以來：-2.76%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.86，本日上漲0.75%
- 美元/瑞郎相關性-0.85，本日上漲0.57%
- 美元/新加坡幣相關性-0.84，本日上漲0.24%
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