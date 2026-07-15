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外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.48%，報1.1476元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間16日02:20，歐元/美元上漲0.0055點漲幅達0.48%，暫報1.1476點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.27%
  • 近 1 週：+0.14%
  • 近 3 月：-3.15%
  • 近 6 月：-1.90%
  • 今年以來：-2.76%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.86，本日上漲1.27%
  • 澳元/美元相關性0.79，本日上漲0.63%
  • 紐元/美元相關性0.76，本日上漲0.83%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.86，本日上漲0.75%
  • 美元/瑞郎相關性-0.85，本日上漲0.57%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.84，本日上漲0.24%

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歐元/美元1.1460+0.34%
英鎊/美元1.3529+1.07%
澳元/美元0.6999+0.37%
紐元/美元0.5849+0.64%

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