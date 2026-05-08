鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)EPS預估上修至1.61元，預估目標價為114.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.54元上修至1.61元，其中最高估值2.19元，最低估值0.73元，預估目標價為114.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.19(2.19)
|3.08
|3.78
|4.55
|最低值
|0.73(0.73)
|1.55
|1.91
|2.69
|平均值
|1.65(1.58)
|2.21
|2.8
|3.6
|中位數
|1.61(1.54)
|2.18
|2.79
|3.58
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|48.17億
|54.61億
|58.46億
|62.15億
|最低值
|45.12億
|49.36億
|51.64億
|59.87億
|平均值
|46.92億
|52.23億
|55.43億
|60.82億
|中位數
|46.99億
|52.33億
|55.56億
|60.44億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.82
|2.39
|0.79
|-0.12
|2.22
|營業收入
|21.36億
|25.73億
|32.22億
|36.53億
|44.82億
詳細資訊請看美股內頁：
Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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