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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ferrovial N.V.(FER-US)EPS預估上修至1.11元，預估目標價為72.50元

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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Ferrovial N.V.(FER-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.08元上修至1.11元，其中最高估值1.45元，最低估值0.91元，預估目標價為72.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.45(1.45)1.771.872.33
最低值0.91(0.91)1.151.211.67
平均值1.15(1.14)1.381.561.93
中位數1.11(1.08)1.411.521.79

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值120.92億132.14億142.37億143.18億
最低值113.50億115.51億121.40億131.13億
平均值116.80億122.97億129.19億135.22億
中位數116.73億123.37億129.71億133.28億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.910.260.674.841.40
營業收入80.11億79.36億92.05億98.94億108.65億

詳細資訊請看美股內頁：
Ferrovial N.V.(FER-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFER

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Ferrovial N.V.70.03-2.32%

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