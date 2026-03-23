鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ferrovial SE(FER-US)EPS預估上修至1.2元，預估目標價為70.95元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Ferrovial SE(FER-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.18元上修至1.2元，其中最高估值1.57元，最低估值0.93元，預估目標價為70.95元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.57(1.57)
|1.88
|1.73
|1.78
|最低值
|0.93(0.93)
|1.07
|1.38
|1.67
|平均值
|1.17(1.16)
|1.38
|1.56
|1.72
|中位數
|1.2(1.18)
|1.38
|1.55
|1.72
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|124.97億
|132.27億
|136.41億
|136.49億
|最低值
|110.84億
|114.71億
|119.90億
|131.54億
|平均值
|116.51億
|122.00億
|127.05億
|134.17億
|中位數
|115.59億
|122.15億
|127.97億
|134.48億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.91
|0.26
|0.67
|4.84
|1.40
|營業收入
|80.11億
|79.36億
|92.05億
|98.94億
|108.65億
詳細資訊請看美股內頁：
Ferrovial SE(FER-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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