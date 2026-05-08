鉅亨速報 - Factset 最新調查：洲際酒店集團(IHG-US)EPS預估上修至5.69元，預估目標價為150.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對洲際酒店集團(IHG-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.6元上修至5.69元，其中最高估值5.96元，最低估值5.55元，預估目標價為150.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.96(5.96)
|6.89
|7.74
|8.4
|最低值
|5.55(5.5)
|6.04
|6.84
|7.82
|平均值
|5.71(5.66)
|6.45
|7.34
|8.22
|中位數
|5.69(5.6)
|6.48
|7.38
|8.33
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|56.91億
|60.67億
|64.57億
|68.53億
|最低值
|26.72億
|27.89億
|29.56億
|63.97億
|平均值
|52.72億
|55.69億
|58.30億
|66.14億
|中位數
|55.16億
|58.38億
|61.89億
|65.92億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.45
|2.07
|4.46
|3.90
|4.92
|營業收入
|29.07億
|38.90億
|46.42億
|49.25億
|52.01億
詳細資訊請看美股內頁：
洲際酒店集團(IHG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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