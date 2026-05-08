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鉅亨速報 - Factset 最新調查：洲際酒店集團(IHG-US)EPS預估上修至5.69元，預估目標價為150.00元

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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對洲際酒店集團(IHG-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.6元上修至5.69元，其中最高估值5.96元，最低估值5.55元，預估目標價為150.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.96(5.96)6.897.748.4
最低值5.55(5.5)6.046.847.82
平均值5.71(5.66)6.457.348.22
中位數5.69(5.6)6.487.388.33

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值56.91億60.67億64.57億68.53億
最低值26.72億27.89億29.56億63.97億
平均值52.72億55.69億58.30億66.14億
中位數55.16億58.38億61.89億65.92億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.452.074.463.904.92
營業收入29.07億38.90億46.42億49.25億52.01億

詳細資訊請看美股內頁：
洲際酒店集團(IHG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSIHG

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