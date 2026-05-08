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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對AAON Inc.(AAON-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.99元上修至2.05元，其中最高估值2.35元，最低估值1.85元，預估目標價為120.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.35(2.1)
|3.4
|4.58
|最低值
|1.85(1.85)
|2.65
|4.58
|平均值
|2.05(1.97)
|3.07
|4.58
|中位數
|2.05(1.99)
|3.16
|4.58
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|20.82億
|23.88億
|28.21億
|最低值
|17.00億
|18.05億
|28.21億
|平均值
|18.28億
|20.85億
|28.21億
|中位數
|17.19億
|20.03億
|28.21億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.73
|1.24
|2.13
|2.02
|1.29
|營業收入
|5.35億
|8.89億
|11.69億
|12.01億
|14.42億
詳細資訊請看美股內頁：
AAON Inc.(AAON-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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